Tardes de teatro, contos, circo, xogos, diversión e maxia con ‘Verán no Gaiás’

ESPECtÁCULOS. A Cidade da Cultura acolle Verán no Gaiás, un novo ciclo de actividades para gozar en familia. O programa inclúe cinco espectáculos de teatro, obradoiros de contos, circo, xogos tradicionais e maxia da man de diversas compañías e artistas da escena galega. A entrada é de balde, previa retirada de convites en www.cidadedacultura.gal e con capacidade limitada para cumprir cos protocolos de seguridade sanitaria. As cinco actuacións do programa celebraranse todos os mércores do 21 de xullo ao 18 de agosto en distintos espazos abertos do Gaiás. En caso de choiva, trasladaranse ao andar -1 do Museo. Verán no Gaiás, impulsado pola Xunta, conta con financiamento do Fondo de Proxectos Culturais do Xacobeo e co apoio do programa de dinamización lingüística FalaRedes. A compañía galega Inventi Teatro será a encargada de principiar este ciclo de actividades para as tardes do verán con A tropa do Doutor Milagre. Bea Campos, Marcos Alonso e Paulo Medal tecen un delirante espectáculo que hoxe, ás 19,00 horas, tornará o Xardín Literario da Cidade da Cultura en escenario dunha auténtica exhibición de teatro ambulante: música, improvisación, xogo, baile, diversión, comedia, maxia e gargalladas para nenas e nenos a partir de catro anos de idade. REDAC.