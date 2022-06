“A nobreza soía ir ó Pazo de San Lourenzo”

Santiago Losada Paletó, excronista deportivo de EL CORREO GALLEGO, es un gran conocedor de la historia de Compostela. Losada afirmó que en Compostela existían dos lugares que albergaban a la aristocracia y las élites europeas. “Aparte do Hotel Compostela, o sitio onde soían ir as familias aristocráticas en Santiago era o Pazo de San Lourenzo, que pertence aos condes de Altamira, quenes tiñan unha gran relación coa familia real belga. Por outra parte, existe unha excepción dentro da nobleza. O rei Alfonso XIII hospedouse onde a que agora se chama a plaza de Mazarelos, pero durante moitos anos levou o nome do monarca. Isto é descoñecido, porque nin sequera se colgou unha placa que o sinalase”, comentó Paletó.