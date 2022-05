“A primeira pedra púxose no ano 1953”

El hermano Reboiras lleva toda una vida entregada a la institución y narró a EL CORREO GALLEGO la historia del colegio. “O colexio nace en 1923, pero non foi ata 1953, coa axuda de Doña Isabel García Blanco, e o apoio de antigos alumnos, cando se pondría a primeira pedra. Despois a escola evolucionou moi rápido. En 1959 tan só había vinte e cinco irmáns, once profesores e 600 alumnos repartidos en quince aulas. Cara 1970 xa pasaramos a ser corenta irmáns e 1.181 alumnos, pero casi a metade eran internos, o que hoxe é impensábel. Despois, no 1973 entrarían as alumnas e o colexio pasaría a ser mixto, aumentando cada ano en alumnos e profesores, así como mellorando as instalacións”, comentó Reboiras.