“A primeira promoción saeu no 71”

“A primeira promoción de biólogos saía no curso 1970-71 na, daquela Sección de Bioloxía da Facultade de Ciencias. Como era norma da universidade deses tempos a nova titularidade non tiña aínda un edificio propio e as clases e a docencia se repartían entre as facultades de Ciencias, Farmacia e Medicina”, señala Francisco Díáz-Fierros. “Coa inauguración do novo edificio de Farmacia rematou a súa trashumancia e durante casi dez anos foi nel donde chegou a ter aulas propias e laboratorios, e tamén onde acadou o rango de Facultade, en 1975. De todas maneiras, aínda había moitas asignaturas que eran impartidas por seus antigos hospedeiros e só, cando se trasladou ao novo edificio do foi cando puido consolidar total e definitivamente a súa autonomía”.