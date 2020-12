“A súa furgoneta era un icono”

“Elías Valiña, o cura do Cebreiro, foi un dos máis importantes promotores do Camiño de Santiago. Finou en decembro de 1989, despois da restauración integral do Cebreiro, da igrexa, das pallozas e do lugar. Todo tras sinalizar a Ruta dende Roncesvalles coas famosas frechas amarelas, e dous anos despois daquel famoso Congreso de Jaca que el mesmo promovera. Nel acordouse potenciar a creación das Asociacións de Amigos do Camiño, a construción de albergues e a consolidación dun medio de comunicación para promocionalo“, recuerda Luís Celeiro, autor del libro Elías Valiña. Valedor do Camiño. “A súa furgoneta era como un icono que daba esplendor á acción dos voluntarios defensores do itinerario xacobeo”.