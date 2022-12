“agora no casco vése todo o contrario”

Encarna Otero, una de las premiadas por aprobar aquel plan especial, señala las claves del mismo: “Fixéronse dúas cousas moi importantes; primeiro poñer en marcha unha Oficina de Rehabilitación, que comezou a funcionar incluso antes de aprobarse o plan; e a creación do Consorcio, no que colaboraban as tres administracións (de Estado, autonómica e local)”. Además, lamenta que pese al gran trabajo llevado a cabo con el plan, en la actualidad la situación de la zona monumental sea contraria: “O plan facía unha cidade para a xente e na que puidese vivir a xente, todo o contrario ao que está pasando hoxe. Agora está convertido nunha especie de vial completamente baleiro”.