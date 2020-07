“ahora el menú parece de una boda”

El padre José Porto, que lleva casi 50 años como párroco de la Colegiata Santa María a Real do Sar, asegura que “desde hace un tiempo las primeras comuniones se parecen más a una boda en cuanto al convite se refiere. Se hacen en restaurantes y con menús de muchos platos, cuando antiguamente muchas familias o lo hacían en sus casas o en algún bar o restaurante pero con solo la familia y los más allegados, en grupos reducidos, y en una gran mayoría para tomar un chocolate o una merienda”. Asegura que son muchos los que le invitan a estas comidas para celebrar primeras comuniones u otras ceremonias, “pero intento no acudir ya que no quiero que nadie se moleste si voy a una y a otra no puedo ir.