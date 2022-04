“allí me han tratado muy bien”

“Las gentes de Portomarín, con el que era su alcalde, Eloy Rodríguez, y la corporación municipal, me han tratado siempre estupendamente. En el año 1989 me nombraron Caballero de la Orden Serenísima de la Alquitara”, recuerda el locutor de radio, al tiempo que añade que en aquel pregón de la Festa da Augardente se pudo sentir arropado por todo el pueblo y parlamentó con ironía y solemnidad sobre este producto que se da en las riberas del Miño. Luis Rial compaginaba en aquel momento su trabajo en la Radio Galega con la gestión del recordado Pub La Radio: “Era cuestión de organización. Siempre he considerado que la bandeja y el micrófono no están reñidos; de hecho con ambos instrumentos se entra en sintonía con mucha gente”, remarca.