... Cando nas festas da Ascensión a muiñeira escoitábase nunha colmada praza do Obradoiro

A muiñeira, grazas a moitos factores, entre eles o éxito alcanzado por Tanxungueiras, está vivindo un momento de gran actividade. Actualmente, son cada vez máis os nenos e nenas que deciden dedicar o seu tempo de ocio a este tipo de folclore. As festas da Ascensión, como ben é sabido, é unha xornada festiva dedicada á tradición, e bailes, desfiles e cánticos recorren as rúas da cidade. Houbo un tempo, na década dos oitenta, onde realízábase , dentro do programa da Ascensión, a chamada festa da muiñeira. Nela, todos os bailaríns acompañados dos gaiteiros e pandeireteiros, reuníanse na praza do Obradoiro, na cal non cabía nin un alma máis. Hoxe en día, a celebración organízase doutra forma. A música inundará varias plazas, e todos os bailaríns reuniránse despois na praza de Praterías.

Este ano a festa coincide co centenario dunha das agrupacións folclóricas máis importantes de Galicia, como é Cantigas e Agarimos, polo que será a excusa perfecta para facer unha celebración ao ritmo da gaita como en tempos de antaño ou, incluso, mellor.