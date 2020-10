“Compramos as butacas a un cine de Vigo”

“Inda lembro perfectamente que ao principio non tiñamos pabellón nin salón de actos”, cuenta el director del Xelmírez I, Manolo Portas. Tras una ardua lucha, una vez conseguidos estos espacios, la gerencia del instituto se encontró con un nuevo problema. “Conseguimos o salón de actos, pero non tiñamos butacas”, recuerda entre risas Portas, que añade: “Lémbrome perfectamente de ir comprar as butacas de segunda man a un cine de Vigo que ía pechar. Gastamos un millón de pesetas e aguantaron ata o ano pasado”. El propio director fue quien, junto a un carpintero, trabajó en la instalación de las butacas, que hubo “que clavar ao chan”.