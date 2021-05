“Creíamos que todo saldría bien”

“Recuerdo perfectamente la sensación de seguridad que, tanto mis amigos como yo, sentíamos aquella fatídica tarde recorriendo el casco histórico, uniformados de azul y blanco, deseosos de que llegase el partido y acabar con aquella temporada tan irregular, confiando al 100 % en que todo saldría bien”, comenta Alberto Vieites. “Iba caminando por San Francisco cuando me abordaron aficionados del Villarreal y me dijeron si creía que pensábamos que podíamos ganar, porque iban a jugar Passi, Fabiano y Penev. Mi confianza ya no era tan certera, y esa pregunta retumbaba en mi cabeza. Según se acercaba la hora del encuentro el nerviosismo iba en aumento”. Al final se cumplieron sus malos presentimientos.