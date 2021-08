... Cuando a finales de los setenta los santiagueses alucinaban con los mensajes de Franco del Carro

Quienes paseaba por el Ensanche a finales de los setenta se sorprendían por la presencia de unas pintadas que no estaban realizadas a brocha ni a spray, sino con rotulador, y que además no contenían lemas rotundos ni reclamaciones laborales, sino unos mensajes de considerable longitud, muchos de los cuales comenzaban por “Franco, salvador.... “, o algo por el estilo. Pero no, no se trataba de nostalgia del dictador recientemente fallecido, sino de mensajes de Franco del Carro, también conocido por O Catalán, al parecer por su origen, y que era capaz de escribir unos largos textos llenos de citas apocalípticas, pero totalmente ininteligibles, al menos para los de este planeta. En ocasiones también lanzaba sus mensajes a plena voz, pero siempre de forma pacífica. Una de sus características fundamentales, que la imagen no se aprecia, era una larga melena por la parte de atrás de la cabeza, que a fuerza de no ser visitada por el peine, se había convertido en un auténtico tapiz. Con la misma discreción con la que apareció en Santiago, desapareció años después su rastro.