...Cuando al salir del instituto pasabas las tardes comiendo pipas y jugando al billar en La Camelia

A finales de los años 80 y durante la década de los 90 había un lugar en Compostela que era uno de los preferidos por los adolescentes para reunirse y pasar las tardes, después de salir del instituto o el colegio. Ese sitio es la sala de juegos de la Camelia, ubicada en la cuesta de Santo Domingo de la Calzada, donde era muy frecuente ver grupos de jóvenes a las puertas comiendo pipas, manteniendo animadas charlas o fumando sus primeros cigarrillos. La imagen que acompaña estas líneas muestra una de las instalaciones con las que contaba la Camelia, la de las mesas de ping pong, puesto que no era una sala de juegos al uso, en la que sólo había máquinas de marcianos, Tetris o Mario Bross, y su principal atractivo eran las numerosas mesas de billar y de ping pong que allí había, además de los chavales que se reunían. En este lugar fue donde se fraguaron muchos amores adolescentes: las paredes de La Camelia esconden primeros besos y miradas furtivas, porque no hay compostelano que se precie que viviera su juventud en esa época y que no pasara por La Camelia.