... Cuando Bruce Springsteen aterrizó en Lavacolla solo unas horas antes de su concierto en Santiago

La imagen que acompaña estas líneas, tomada el 9 de mayo de 1993, recoge la llegada de Bruce Springsteen al aeropuerto de Lavacolla, solo unas horas ante del concierto que ofreció ese día en Santiago, en el marco de la programación del Xacobeo’93. “Fue directo desde el aeropuerto al auditorio del Monte do Gozo para realizar la prueba de sonido, que se alargó muchísimo, con lo cual, se retrasó tanto la apertura de puertas como el inicio del concierto”, señala José María Barrán, en ese momento Relaciones Públicas del Monte do Gozo. Incide, además, que el concierto del Boss en la ciudad fue el más multitudinario de los que se celebraron durante ese “histórico” año 93. “Asistieron más de 36.000 personas y Springsteen salió al escenario saludando en gallego”. Asimismo, Barrán destaca el excelente cartel del Xacobeo de ese año, con la presencia en Compostela de artistas del nivel de Prince, Sting o Jean-Michel Jarre. Años después, en 2009, Bruce Springsteen, acompañado por la E-Street Band, volvería al Monte do Gozo.