... Cuando buena parte de los comestibles frescos llegaban a Compostela sobre la cabeza de mujeres

Hasta no hace muchos años en Compostela esta imagen era habitual. Mujeres de toda la comarca que acudían al casco histórico a pie para vender sus productos en el entorno de la Plaza de Abastos, y regresar luego a su lugar de origen de la misma manera. Era una estampa habitual, y menos mal que en la época que refleja la fotografía, los años ochenta, no existían ya los fielatos, como recuerda la profesora de Historia y exconcejala Encarna Otero, porque entonces además del esfuerzo había que hacer otros equilibrios, y no solo con la cabeza, para que las tasas y arbitrios no se comieran los magros beneficios. Hoy en día ya no existen estos controles, y los desplazamientos ya no se hacen a pie, pero durante muchos años este fue el sistema habitual para transportar no solo alimentos, sino también el agua de las fuentes. Un mecanismo que, como recuerda Encarna Otero, “provocaba moitos problemas de columna e nas pernas”, porque en ocasiones el peso y la distancia que soportaban estas mujeres en el trayecto de ida y vuelta era considerable, y a todas las edades.