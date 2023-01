...Cuando durante una semana el barrio de Conxo se inundaba de un festivo ambiente cultural

No cabe duda de que si hay algo que persiste en Compostela es el arraigo a las tradiciones. Y el barrio de Conxo no podía ser menos. Con motivo de fomentar la actividad cultural, especialmente, entre los más jóvenes, desde la década de los 80 en el barrio se empezaba a incentivar todo tipo de actividades lúdicas, culturales y deportivas. Concretamente en el año 1985, Conxo se encontraba en pleno auge cultural y de aquella la Asociación Arco da Vella daba pistoletazo a la primera actividad cultural. Fue Mercedes Franqueira, conocida como la Nena, “una gran activista de la asociación”; y quien durante su gestión “impulsó toda clase de actividades culturales, lúdicas y deportivas”. No obstante, esta asociación acabaría desapareciendo y fue el CSC Aurelio Aguirre el que le tomaría el relevo organizando lo que se conoce hoy en día como la Semana Cultural de Conxo. Desde entonces, la actividad cultural en el barrio de Conxo se celebra cada edición en las primeras semanas del mes de septiembre entre la fiesta de la Natividad de la Virgen (la Merced) y el San Serapio.