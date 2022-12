...Cuando el antiguo Pabellón de Sar acogió una gran celebración con música y baile regional

“Foi unha ocasión especial”, así es como recuerda el presidente de la Asociación Folclórica Colexiata do Sar, Rafael Sexto, el evento que se celebró en el Pabellón Polideportivo de Sar a finales de la década de los ochenta. Fue una época anterior al hoy conocido como Multiusos Fonte do Sar, cuando aún estaba en pie el viejo pabellón del barrio que fue durante años el hogar del Obradoiro en su época más gloriosa y a lo largo de toda su primera etapa en primera división. El histórico edificio, en palabras de Rafael Sexto, era por entonces de los pocos que existía en Santiago y “de los pocos que tenía cubierta” y su importancia radicaba en que era un punto neurálgico de la cultura y el ocio para los vecinos del barrio. Si bien lo que se solía celebrar eran eventos deportivos, como partidos de fútbol sala, hubo una ocasión especial, a finales de los ochenta, cuando se celebró un evento en el que “nós como Agrupación da parroquia actuamos no pabellón”, algo que, señala, no era lo habitual. “Foi unha actuación puntual” ya que de aquella el Pabellón no agogía certámenes de este tipo.