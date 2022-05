... Cuando el barrio de Amio estaba comunicado por una carretera plagada de estiércol y baches

En el año 1994, con el comienzo de las construcciones del nuevo mercado de Amio, muchos habitantes de la zona decidieron asociarse y formar una comisión de afectados por la expropiación de terrenos.

José Manuel Iglesias Varela, actual presidente del Amio F.C y vecino de la zona desde que tiene uso de razón, narró a EL CORREO GALLEGO lo que recuerda de aquel complejo proceso:. “Non foi unha cousa de cartos, os terreos estaban ben pagados, pero moita xente non quería vender porque vivían do explotación das súas fincas”.

El barrio de de Amio evolucionó de forma muy rápida, aunque sigue siendo una zona rural. Antes era una aldea en su totalidad e incluso sus gentes no pensaban de la misma forma que la actual. “A aldea estaba chea de vacas e vivíase da producción dos animais. Por iso, quitarlle esto os veciños supoñía que a forma que coñecían para subsistir non ía a poder seguir sendo a mesma. A xente de antes non quería desfacerse do seu, por moito que lles pagasen, con exepción , como en todo”.