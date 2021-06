...Cuando el Café Suizo era un reputado local en el número 18 de la Rúa Nova, frente al Principal

“Gran Café Suizo, Rúa Nueva, 18, Santiago (frente al Teatro Principal). Espaciosos e higiénicos salones. Reservado para familias. Servicio individual de café especial a pesetas 0,45. Chocolate selecto y thé extra con pastas suizas. Superioridad en helados. Bocadillos y emparedados de diferentes fiambres. Platos sueltos variados de restaurant. Licores, vinos y jarabes de acreditadas marcas. Precios módicos”. Así se anunciaba el Café Suizo en El Compostelano, en julio de 1925.

Cinco cafés había en Compostela en la década de los setenta del S.XIX. El Café Suizo fue el primero, en 1858, y a este le seguirían el Español, en las Huérfanas; el Café de Pernas, en la Algalia de Arriba; el Café del Siglo, en la Rúa do Vilar, y el del Hotel Suizo. La marca Café Suizo no era única en Compostela, ya que, tras nacer en Bilbao, hubo más de medio centenar repartidos por España. En Galicia estaban en Santiago, en A Coruña y Ferrol. El arquitecto del Café Suizo de Santiago fue Manuel de Prado y Vallo, autor también del Teatro Principal. La fachada del Café Suizo no existe hoy en día, ya que fue demolida en 1962.