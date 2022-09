... Cuando el campeonato de chave de Santiago se disputaba en la carballeira de Santa Susana

La chave es un deporte que desde hace décadas ha mantenido un estrecho vínculo con la historia de la capital gallega. Y a día de hoy, cada año siguen teniendo lugar lugar varias competiciones y torneos que reúnen a aficionados y curiosos que no dudan en sumarse como espectadores de la técnica que despliegan los jugadores. Esta imagen, tomada durante el campeonato de las Fiestas del Apóstol de 1992, muestra a dos de sus contendientes en pleno juego. Por entonces, recuerda José Puente, la competición se disputaba en medio y medio del parque de la Alameda, haciendo imposible que pasase desapercibida para los paseantes. A la izquierda, Tataro, fundador del Open de Chave Cidade de Santiago, espera su turno mientras que su contrincante, Javier, acaba de realizar un lanzamiento que ha impactado contra el hierro. Como se aprecia en la imagen, el peso sale despedido tras golpear el tope, el cual ha quedado en estado tambaleante. La imagen no capta el siguiente momento, con lo que el destino del hierro en este lanzamiento particular -si finalmente llegó a caer o no- queda a discreción del lector.