... Cuando el caos en el tráfico era una constante en la rúa Xeneral Pardiñas, en pleno Ensanche

La imagen que acompaña estas líneas muestra una foto tomada en el verano de 1987 en la rúa Xeneral Pardiñas, en el Ensanche de la capital gallega. Tal y como destaca el exconcejal Xosé Baqueiro, “el tráfico era un caos en aquella época”, puesto que las calles del centro de la ciudad “no tenían bandas de aparcamiento”, una medida que no se tomó, indica, hasta que comenzó la reurbanización del Ensanche. En este sentido, subraya que el primer punto que se humanizó fue la rúa de Alfredo Brañas, donde se construyeron aceras muchos más anchas. Además, Baqueiro también apunta que se comenzó a implantar el sistema de la ORA en el Ensanche, una forma, señala de regular el tráfico en la zona y de que hubiese rotación de vehículos. No obstante, el exedil compostelano subraya que la transformación de Xeneral Pardiñas no se produjo hasta la primera década de este siglo, con “una remodelación total y la puesta en marcha de nuevos servicios y aceras mucho más anchas. En definitiva, “se convirtió en una de las calles más atractivas de la ciudad”, destaca.