...Cuando el conjunto escocés Shooglenifty ofreció un concierto en directo en la célebre Casa do Patín

El escenario de la emblemática Casa do Patín de Vidán vio pasar por él a una larga lista de nombres de artistas y bandas. No obstante, dentro de este espectacular catálogo, seguramente la ocasión en la que le llegó el turno a Shooglenifty fuese singular por el estilo folk fusión que llevaron. Aquel fue, además, el año en que la banda oriunda de Edimburgo había liberado su primer álbum, Venus in Tweeds, que a día de hoy encabeza una nutrida lista que completan otros diez LP’s. En esta imagen vemos a unos jóvenes Angus R. Grant, Iain MacLeod y Conrad Ivitsky armados con un violín, una guitarra y un bajo, respectivamente. Se trata de la formación primigenia con la que el conjunto se mantuvo en activo durante sus primeros años, y a día de hoy ninguno de los tres sigue en activo en la banda. Angus Grant, violinista y líder del grupo, falleció en octubre de 2016 y al año siguiente le fue ofrecido un emotivo concierto tributo en la compostelana Praza da Quintana por parte de los actuales miembros de Shooglenifty, que en más de una ocasión puso en pie a su público.