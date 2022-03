... Cuando el recinto ferial de Amio se convirtió en el mercado ganadero más importante de Galicia

La imagen que acompaña estas líneas, tomada en 1996, muestra las obras de construcción del recinto ferial de Amio, cuyo periodo de concesión –de 25 años– caduca en apenas, unos meses, en noviembre de 2022, tal y como subrayó ayer la portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, quien, teniendo en cuenta esta circunstancia, presentó una iniciativa que trasladará al Pleno de marzo para “a realización dos informes económicos e xurídicos necesarios destinados a recuperar a xestión directa das instalacións do recinto feiral de Amio”. “Co fin da concesión, ábrese agora a posibilidade de asumir a xestión directa destas instalacións tendo en conta o interese público desta actividade para a diversificación da economía local e o mantemento do necesario sector primario, ademais de brindar unha maior calidade, control, transparencia, coordinación e eficiencia da prestación de ser internalizada, explicó Sanmartín, antes de incidir en que “o mercado gandeiro de Amio conseguiu situarse como o primeiro de Galicia e entre os tres primeiros no Estado español en canto a volume de animais e transaccións”.