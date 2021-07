... Cuando el veterano periodista Luis Rial era el particular ‘pregonero’ de las fiestas del Apóstol

A mediados de la década de 1950 las fiestas del Apóstol no eran organizadas por el Ayuntamiento, sino por una comisión independiente que lo hacía de forma desinteresada. Otra de las diferencias es que no había pregón, por lo menos tal y como lo conocemos actualmente. Por aquel entonces el encargado de anunciar los festejos a la ciudadanía era el veterano periodista Luis Rial, con apenas quince años de edad. El director de Estamos Contigo afirma que aquellos fueron “sus inicios en el mundo de la farándula”: “Querían llevarme de prototipo de la fiesta”. El hombre que lo acompaña en la fotografía de la derecha es Ramón Amenedo, uno de los miembros de la comisión organizadora. La particular cabalgata pregonera partía de la estatua de las Marías y recorría toda la Alameda. Luis Rial se vestía para la ocasión con unas prendas que simulaban a un pijama y un gran sombrero de copa. En el carrito, de tres ruedas, se podía leer parte de la programación de los festejos. Algunas de esas citas aún perduran a día de hoy, y todo indica a que seguirán llevándose a cabo durante muchos años.