...Cuando el viejo pabellón de Sar acabó quedando pequeño y se inició la construcción del Multiusos

El Multiusos Fontes do Sar lleva formando parte de la vida de los compostelanos desde 1998, cuando tuvo lugar su inauguración. Aunque se trata de una infraestructura muy conocida y utilizada por miles de deportistas o amantes de los conciertos en directo, la historia de su construcción es algo que muchos desconocen. Esta se remonta a la década de los 70. Entonces no existía el actual Fontes do Sar, sino un modesto pabellón que estuvo durante muchos años asociado al club de baloncesto Obradoiro al ser este el escenario que vio evolucionar y crecer el equipo. Aquel pequeño pabellón dio mucha vida al barrio, apunta José Porto Buceta, párroco de Sar, quien señala además que al pabellón “muchos iban a jugar al fútbol sala”. De aquella, “cada partido se alquilaba a 25 pesetas”, explica, y pronto cogió mucha vida, de forma que se fue quedando pequeño para las futuras exigencias. A finales de la década de los 80 la infraestructura presentaba ya un aspecto muy envejecido, momento en el que las autoridades empezaron a planificar la construcción de otra más moderna y mejor equipada. Fue así cómo nació el pabellón actual.