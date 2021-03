...Cuando en 1962 abrió el café Venecia, con sus famosos desayunos y sus ‘cónclaves’ estudiantiles

El café Venecia es uno de los establecimientos hosteleros históricos de Santiago. Fue fundado en 1962 por Mercedes Santos, fallecida la pasada Navidad, y su marido, Antonio de Toro, que murió en 2008. Ambos consiguieron que esta mítica cafetería, en la rúa do Hórreo, 27, se convirtiese en uno de los locales preferidos de estudiantes y familias, sobre todo por sus desayunos y un café que sigue contando con renombre a nivel nacional de la mano del hijo de esta pareja de emprendedores, Óscar de Toro, que cogió las riendas del negocio familiar en 1994. Óscar explica que “hacerme cargo del Venecia fue todo un reto, primero por mi edad, ya que con solo 24 años me puse al frente de un negocio funcionando con empleados, con la responsabilidad que conlleva. Y el reto moral de, como poco, igualar el listón tan alto que pusieron mis padres”. “Hoy en día no somos conscientes de la importancia de locales como el Venecia en los 60, un lugar de reunión de estudiantes, donde se recibían las llamadas de teléfono de casa o los giros postales”. El negocio también fue pionero en tener televisión a color.