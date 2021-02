...Cuando en el año 1907 había un embarcadero en el río Sar y en Compostela se podía navegar

En la imagen que acompaña a estas líneas, fechada en el año 1907, puede verse a un grupo de vecinos de Santiago esperando para navegar por el río Sar. El escritor y editor Henrique Alvarellos asegura que “esta imaxe pode parecer hoxe insólita: navegar polo río Sar en Compostela? Pois si. Demóstrao a fotografía. No pé de foto aparece este texto: “Esperando para embarcar”. Señala que el lugar es el actual Bosque del Banquete de Conxo, “un espazo aberto felizmente ao público desde 2018”. Precisamente, él fue una de las personas que lo impulsaron. Según explica, “a fotografía pertence a un álbum de promoción do novo centro Psiquiátrico de Conxo, que abrira no ano 1885, e editado en 1907 polos irmáns Laporta”. Se da la circunstancia de que el álbum original es propiedad de Julio Estrada Nérida, que fue quien se lo cedió a Alvarellos hace tres años. El responsable de Alvarellos Editora añade que “na data da foto este bosque só estaba aberto para internos do Psiquiátrico e para as súas familias e visitantes, que son, deducimos, os que aparecen na imaxe”.