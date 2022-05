... Cuando, en la década de los ochenta, el estado de la rúa Volta do Castro invitaba a ‘dar a volta’

Una señal y una sutil senda de tierra conforman el comité de bienvenida que en esta imagen, tomada en 1984, recibía a los viajeros que tenían como dirección el barrio de A Rocha Vella. Lo que hoy se ha convertido en una gran rotonda con múltiples salidas, hace aproximadamente cuarenta años no era más que un sendero. Carlos Delgado relata, en conversación con EL CORREO, que las edificaciones que pueden verse por encima de los postes viales corresponden a viviendas, aún presentes hoy en día, y a lo que era el Sanatorio de Somoza “que hoy es la Finca da Rocha”. Años antes de la época de esta imagen, recuerda, el camino que vemos en primer plano aún no existía y, a falta de más infraestructura, la carretera del fondo era la manera más directa de ir hasta Vigo. También siguiendo esa calzada “se llegaba a la fábrica de paraguas Caravel” en la calle Volta do Castro, un verdadero icono local de la época y que, además, Carlos conoce de primera mano. “Por esos años, antes de jubilarme, les hacía el trabajo de imprenta”.