... Cuando en los años 80 la calle Xeneral Pardiñas estaba repleta de coches circulando y aparcados

Es impensable hoy en día ver la calle Xeneral Pardiñas tan atestada de coches como muestra la foto que acompaña estas líneas, que se corresponde con los años 80 en Compostela. En aquella época esta rúa era una de las principales arterias de la capital gallega. Eran tiempos en los que no había circunvalaciones y prácticamente todo el tráfico rodado circulaba por el centro de la ciudad. El aspecto que luce hoy en día esta calle es completamente distinto. Con la última reurbanización que realizó el Ayuntamiento las aceras ganaron mucho espacio al asfalto, y se hicieron más anchas para dar prioridad a los peatones. De hecho, en la intersección con Montero Ríos se construyó una especie de plaza por la que circulan los vehículos, pero en la que los viandantes tienen preferencia. Inicialmente, esa reforma tuvo muchas críticas y no convencía a los ciudadanos, pero actualmente, la gente ya está acostumbrada a esta nueva imagen y este nuevo modelo, en el que tienen más importancia los peatones. Lo que no ha cambiado es que esta calle sigue considerándose la milla de oro.