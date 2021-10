... Cuando en los años 90 las pantallas de los ordenadores eran similares a una tele de tubo

Hoy en día la mayoría de la gente tiene un ordenador en su casa bien sea de mesa o portátil, pero hubo otras épocas en las que para tener acceso a un aparato de este tipo había que ir a la sala de informática de la Universidad, como la de la fotografía que acompaña a estas líneas, tomada en 1996 en las instalaciones de la USC. Y es que en aquellos años todavía eran muchos los que tecleaban sus trabajos en máquinas de escribir, las mismas que se usaban en oficinas o redacciones de periódicos, que poco a poco fueron modernizándose con los primeros equipos informáticos, que eran bastante voluminosos. No había pantallas extrafinas como las de ahora. Eran todo lo contrario y tenían una apariencia similar a la de los televisores de tubo. Sobre un fondo negro aparecían los caracteres en color verde y azul y no eran tan sencillos de utilizar como los de hoy en día. Los portátiles eran una rara avis y no destacaban precisamente por su ligereza y facilidad para poder llevárselos de un sitio a otro, así que eran muy pocos los que se decantaban por esta opción para trabajar.