... Cuando en Pontepedriña había un matadero en los terrenos que hoy ocupa el instituto

No hace muchos años en Santiago no se vivía solo del turismo y la universidad, sino que el sector agropecuario desempeñaba también un papel muy importante en la economía local. De hecho, además del histórico macelo que dio nombre a la plaza do Matadoiro, hubo otro, mucho más moderno y totalmente adaptado a las nuevas normativas del momento, que fue el de Pontepedriña, que estaba situado en lo que hoy es la avenida de Amor Ruibal, en los terrenos que actualmente ocupa el instituto, y el edificio que es sede de la asociación de vecinos del barrio. Era toda una referencia no solo para Pontepedriña, sino para toda la ciudad, además de por su importancia, porque su entorno fue escenario de muchos juegos infantiles, como recuerda la profesora y exconcejala Encarna Otero, quien destaca también su importancia económica, y la vinculación de este establecimiento con la Plaza de Abastos del casco histórico, cuando se impuso la obligación de que las carnes a la venta procedieran de un matadero público con todas las garantías sanitarias.