... Cuando Fidel Castro fue fiel al ritual del Santo de los Croques durante su visita a la Catedral

Los que lo recuerdan señalan que se trató de “un hito histórico”. Lo cierto es que no es fácil olvidarse de la visita de un personaje como el comandante Fidel Castro, quien, invitado por el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, recorrió las principales rúas del casco histórico de Santiago un 27 de julio de 1992. El itinerario incluyó una visita a la Catedral, en la que fue conducido por el recordado doctor José Carro Otero, recientemente fallecido. Fidel Castro no atravesó el Pórtico de la Gloria, no obstante sí fue fiel al tradicional ritual del Santo de los Croques, como se puede ver en la imagen que hoy protagoniza esta sección. Tampoco visitó la cripta del Apóstol, no porque el comandante dijese que no, sino porque algunos miembros de su séquito hicieron todo lo posible para evitar esta fotografía.