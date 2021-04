... Cuando fray José Gómez, franciscano muy querido en la capital gallega, fue nombrado obispo de Lugo

Luis Rial recuerda a la perfección el día que el papa nombró en 1980 a fray José Gómez, franciscano muy querido en la capital gallega, obispo de la Diócesis de Lugo. Revela el periodista que “era un día de primavera cuando recibo una llamada suya, invitándome a acudir de inmediato al convento de San Francisco. Yo en aquella época era corresponsal de Radio Nacional de España en Santiago. Como si fuera hoy, aún me acuerdo que con toda la naturalidad me dijo: “Luis, te he llamado para darte la primicia a ti, amigo: el papa me acaba de nombrar obispo de Lugo”. “Yo no podía decirlo hasta las doce del mediodía, cuando se hacía público, y a esa hora repicaron a gloria las campanas del convento, proclamando a los cuatro vientos la buena nueva, al igual que lo hice yo a través del circuito de emisoras de Radio Nacional”, explica Rial. Además, relata con cariño y nostalgia que el padre Gómez “fue siempre un hombre comprometido con sus amigos. Bautizaría a mis hijos, estaría presente el día de su primera comunión y acudiría a mi lado el día de la muerte de mi padre”.