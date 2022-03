... Cuando había abundancia de lamprea en el río Ulla y también en la Plaza de Abastos y los restaurantes

Este no es un buen año para los amantes de la lamprea. Hay poca, tanto en el Ulla, el río más cercano a Santiago donde se suele pescar, como en el Miño; otra de las principales fuentes donde se captura el preciado agnato. La imagen del siglo pasado que acompaña estas líneas refleja el arte de la pesca de la lamprea en el río Ulla, concretamente en el tramo comprendido entre A Ponte (Padrón) y Pontecesures. Allí, cada año a partir de enero los pescadores cesureños se enfrentan a las bravas aguas del río para hacerse con este sabroso pescado. Para ello utilizan embarcaciones, antes de madera y ahora la mayoría de fibra, que les permiten llegar hasta las redes donde se capturan las lampreas. Por otro lado, Herbón, con sus pesqueiras, sigue siendo famoso por mantener la forma tradicional de pesca de esta culebra que no deja indiferente a nadie, bien por su particular aspecto, bien por su característico sabor, dicen que incomparable. Además de en Herbón y Pontecesures, también son famosas las lampreas de la parroquia de Carcacía, aunque allí suelen llegar más tarde.