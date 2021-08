... Cuando Julio Iglesias ofreció un recital único en el Monte do Gozo durante el Xacobeo 1993

Julio Iglesias fue uno de los primeros artistas de renombre en sumarse a las celebraciones del Año Santo. El de 1993 fue el primero de proyección internacional, en el que el famoso cantante madrileño ofreció un concierto –casi– único en el Monte do Gozo. Así lo recuerda el crítico musical Ramón G. Balado: “Interpretó grandes temas como Me va... me va o la primeriza y televisiva Gewndolyne, que rendiría a su público incondicional”. Aquella gewndolyne existió: “En bretón significaba piedra dulce y era hija de una princesa rusa casada en segundas nupcias. Es verdad que la chica existió, y fue compañera suya en un viaje a Galicia y que como no les alcanzaba el parné, tuvieron que alojarse en una pensión de tres al cuarto”, relata Balado. Lo cierto es que el del 93 no sería el único concierto de Julio Iglesias en la capital de Galicia, pero probablemente sí uno de los más importantes para la ciudad por el contexto en el que se encontraba, en pleno apogeo y promoción del Xacobeo, que a partir de entonces pasaría a ser un evento de masas, si bien las cifras no son comparables con las de hoy.