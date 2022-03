... Cuando la Asociación do Traxe Galego entregó sus primeras medallas de oro a Beiras y Fraguas

Durante muchos años, en las fiestas del Apóstol se celebró el Día do Ensalzamento do Traxe Galego, hasta que en 1993 el Ayuntamiento comunicó que este evento finalizaba, al quedarse sin patrocinador. Pese a este duro golpe para los amantes de esta tradición, que además estaba en crecimiento, al acudir cada vez más gente y hacerse más mediática, se puso en marcha la iniciativa de crear la Asociación do Traxe Galego. Y tras completar una serie de trámites y definir la organización de la misma, ya estaría en pleno funcionamiento para 1995.

En julio de ese mismo año, la asociación hizo entrega de las dos primeras medallas de oro, galardonando al mismo tiempo a Antonio Fraguas y Manuel Beiras, como se aprecia en la imagen superior.

A estas dos premiados, se les sumarían más tarde José Luis Míguez Abucide, promotor de aquellas originales jornadas de ensalzamiento, y finalmente el Ayuntamiento de Santiago. A este se le entregó la medalla de una manera algo particular, sobre la concha de una vieira.