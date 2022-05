...Cuando la avenida de Vilagarcía, hoy en pleno Ensanche, quedaba lejos del centro de Santiago

En la actualidad, la Avenida Villagarcía, que fue recientemente remodelada, es una calle perfectamente integrada en el Ensanche de Santiago. Situada entre la plaza de Vigo, que también experimentó hace pocos años un acertado lavado de cara, y el inicio de la zona que marca el camino hacia el barrio de Conxo (cruzando Romero Donallo) goza ahora de una buena comunicación y cuenta con establecimientos de todo tipo, pero no siempre fue así. Luis Toxo, exconcejal del Ayuntamiento santiagués, residente en el Ensanche y nativo de la Avenida de Vilagarcía, narró a EL CORREO GALLEGO cómo cambio la identificación de la zona. “Eu acórdome de falar cos meus avós e que me dixeran “subimos ao pobo”, para referirse a Santiago. Tiñamos pertenza de ser de Conxo non da capital”. Toxo también hizo referencia sobre cómo era dicha zona en los años 70, que como se aprecia en la fotografía no se parece en nada al aspecto que presenta en la actualidad. Las aceras apenas existían, las viejas construcciones estaban descuidadas y los coches ocupaban los portales.