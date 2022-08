... Cuando la mezzosoprano Teresa Berganza y el pianista Álvarez Parejo actuaron en el Auditorio

La imagen que preside estas líneas muestra a la mezzosoprano Teresa Berganza, con el pianista Juan Antonio Álvarez Parejo, en la clausura de la temporada 1992. Brindó una de sus preferencias por excelencia, un Rossini en toda su extensión; y, para arrancar el evento, un comienzo con la cantata Gionanna d´Arco, del compositor de Pesaro, pensada en su origen para cantante con acompañamiento de pianoforte, seguida por una absoluta delicia como fueron las Tre canconette in dialleto veneziano, La regata veneciana, esas tres delicadezas que eran Anzoletta avanti la regata, Anzoletta co passa la regata y Anzoletta dopo la regata. Ya para la segunda parte, piezas elegidas -bastantes de ellas- a modo de novedad para el aficionado más común: Se il vuol la molinara, Chanson de Zora, La fiorata Fiorentina, Il Improviso, La pastorella, L´invito, Addio di Rossini y la Tirana alla spagnola, obritas posteriores de 1882 y un modelo del Rossini autocomplaciente y ligeramente indolente, del género de los llamados Pecados de vejez. Todo un Rossini entregado a su ‘dolce far niente’.