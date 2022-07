...Cuando la pandemia gripal retrasó la creación de la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos

Fueron dos los intentos que dieron luz a la fundación de la actual agrupación folclórica Cantigas e Agarimos. Largo es su recorrido, pues se trata de una de las agrupaciones más antiguas dedicadas al folclore gallego, así como larga es su historia. Si bien es cierto que su creación data del año 1921, previamente ya se había intentado ejecutar su formación, no obstante, por una razón u otra, no pudo conseguirse. Fue, por tanto, a principios del siglo XX, cuando un grupo de gente dispuesta a reivindicar la recuperación y transmisión de la cultura tradicional gallega unió sus esfuerzos formando un coro, dirigido por Bernardo del Río, bajo el nombre de Coro Queixumes dos Pinos. No obstante, la consolidación de la agrupación no se dio hasta 1921, con los supervivientes de la epidemia gripal de 1918, momento en el que pasó a ser Cantigas e Agarimos. Uno de los miembros del coro de la agrupación, Antón Fernández, un gran conocedor de su larga historia, cuenta cómo en un principio solo era un coro y poco a poco fue incorporando parejas de baile como acompañamiento, así como pequeñas obras de teatro.