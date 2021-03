... Cuando la rúa das Orfas era una de las más frecuentadas zonas comerciales de la ciudad

A simple vista, esta imagen de la rúa das Orfas podría estar tomada en cualquier día de lluvia de la actualidad, pero una mirada detallada permite apreciar que desde que se tomó la foto hasta la actualidad han pasado unas cuantas décadas, y la calle ha sufrido una profunda transformación. La indumentaria no ha cambiado mucho, y menos los paraguas, pero de los establecimientos que había entonces, apenas queda alguno, y cambiado. Es el caso de la antigua Caja de Ahorros de Santiago, que se aprecia a la derecha, luego Caixa Galicia, y ahora Abanca. Pero todavía estaba, primer plano a la derecha, la famosa tienda de confección Ceinos, hoy una cafetería, y luego otros muchos negocios, buena parte de ellos de tejidos, que han ido cambiando de orientación, o directamente, cerrando. De toda la calle, tal y como aparece en la foto, solo queda tal cual el lado izquierdo, donde el Colegio de Huérfanas y su iglesia no han sufrido ningún cambio. Quizás el único reseñable es la señal de tráfico que aparece en la pared, señal de aquellos tiempos en los que el casco histórico no era aún peatonal.