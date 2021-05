...Cuando las hermanas Fdez. de la Vega fueron las primeras licenciadas en Medicina de la USC

El curso académico 1913-1914 cambiaría la historia de la universidad gallega. Las hermanas Elisa y Jimena Fernández de la Vega se matricularon en Medicina en Santiago y se convertirían en 1919 en las primeras licenciadas en esta especialidad en la USC. Su trayectoria universitaria no fue fácil en un momento en el que ver a una mujer en las aulas no era lo común, y menos en una carrera de ciencias. Tal y como describe la crónica de Josefa Paredes en El Mundo, fueron increpadas en las aulas por algunos compañeros, e incluso uno de los estudiantes las escoltaba a clase para protegerlas. Incluso un profesor de Anatomía les prohibió entrar en su aula al considerar poco oportuno que dos mujeres viesen el cuerpo de un hombre desnudo. Tras aguantar todos los desprecios, Jimena y Elisa Fernández de la Vega decidieron dejar las clases presenciales y examinarse por libre. Gracias a mujeres como ellas, hoy en día las aulas de Medicina tienen una amplia presencia femenina, pero no todo está ganado y aún hay muchos grados que siguen luchando por ampliar la matrícula de alumnas.