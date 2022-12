... Cuando las inundaciones de principios de los 90 convirtieron algunos barrios en auténticos ‘océanos’

La imagen que preside estas líneas fue captada el último día del año 1994, cuando un fuerte temporal se abrió paso a través de los cielos de Santiago, y muestra un barrio de San Lázaro completamente anegado a causa de las precipitaciones que no dejaron de caer durante el día. Aunque impresionante, la estampa no resultaba ya entonces nada nuevo para la ciudad, que en periodos previos -pero cercanos- había dejado paisajes similares. Tal fue el caso de ese mismo mes de 1992, que, revela José Ángel Docobo, había dejado 77’3 litros de precipitaciones en el día 4 y 54’5 en el 24, a lo que el director del observatorio Ramón María Aller añade que esa última jornada se enmarcó “en mitad de una semana de tormentas” que no amainaron entre los días 22 y 29. Sin embargo, relata Docobo, un ejemplo aún más espectacular lo encontramos unos años antes, en 1989, cuando se registró la caída de unos impresionantes 120’2 litros el 19 de diciembre -máxima alcanzada en las últimas décadas, si bien no histórica-, otros 60’8 la jornada siguiente y 556’5 acumulados a lo largo de todo el mes, señala el astrónomo.