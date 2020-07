...Cuando las primeras comuniones en la iglesia de Sar eran de más de veinte grupos de niños

La parroquia de Sar es una de las que se celebran más primeras comuniones de Santiago. El padre José Porto Buceta recuerda que “aunque siempre hemos tenido muchas de estas celebraciones, además de bautizos y bodas, en los años ochenta eran multitudinarias”. Así, explica que en aquella década “teníamos primeras comuniones de entre 20 y 25 grupos de niños y ahora lo máximo suelen ser de unos siete u ocho”.

También asegura que “antes los niños quizá venían más preparados, no porque ahora no lo hagan en estos dos años de cursos que tienen para hacerlo, sino porque era más habitual en las casas que los niños rezasen con sus padres o abuelos, o bien antes de la comida o por las noches antes de acostarse”. Ahora, explica, “se hace menos y, en todo caso, en casas donde los niños conviven con sus abuelos, que quieren mantener esta tradición con los nietos”. El padre Porto Buceta recuerda que tanto las bodas como bautizos o primeras comuniones eran muy celebradas no solo por las familias y allegados, sino por toda la parroquia”.