... Cuando los coches campaban a sus anchas por el casco antiguo antes de su peatonalización

El tráfico en Santiago siempre fue algo caótico. Y si ya hoy en día lo es, mucho más hace décadas, cuando no había semáforos en las calles y eran los policías locales los encargados de gestionar el flujo de vehículos, tal y como se puede apreciar en la foto que acompaña estas líneas, de la década de 1970 en la avenida de Figueroa. El exconcejal Xosé Baqueiro recuerda que esa zona, la formada por las rúas Rodrigo de Padrón, Figueroa, San Clemente, Raxoi e incluso el Obradoiro, era donde se aparcaba por aquel entonces. No fue hasta los 90 cuando “se comenzó a peatonalizar y a construir los párquines como el de San Clemente”. En el punto de la foto “se ubicaba una concurrida parada de taxis”, y de hecho se puede ver el teléfono que utilizaban en una de las paredes. Baqueiro señala que fue en esos años cuando se comenzó a urbanizar la plaza de Galicia, con la polémica decisión de tirar abajo el edificio Castromil. Las rúas no estaban adaptadas, y por ejemplo cuando un camión venía desde San Roque “era necesario cortar el tráfico porque no se podía cruzar con otro; no cabían”.