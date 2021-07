... Cuando los participantes en el desfile del Día do Traxe hacían su propia ofrenda al Apóstol

Una de las tradiciones que se ha mantenido año tras año durante la celebración de las fiestas del Apóstol es la del Día do Traxe Galego. El expresidente de la asociación homónima Francisco Collantes recuerda con ilusión la “magia” de ese día, en el que familias de lugares diferentes y que no acostumbran verse durante el resto del año se juntan para desfilar con sus trajes típicos gallegos. En primer lugar los participantes desfilan hasta la praza do Obradoiro, y una vez allí posan antes las cámaras y charlan entre ellos, dando lugar a una estampa curiosa al mezclarse con turistas, otros paseantes y, en definitiva, cualquier persona que pase por allí. Lo que se hacía después –ahora ya inconcebible– era entrar a la Catedral por la escalinata para realizar la ofrenda al Apóstol. Collantes recuerda la figura de Jesús Precedo, deán durante muchos años y aficionado del traje, que facilitaba la entrada en el templo a los colectivos. Primero con motivo de las obras y ahora por el encapsulado del Pórtico, ya no pueden acceder a la Catedral por la escalinata, algo que Collantes lamenta.