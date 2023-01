... Cuando los personajes de ‘El rey león’ saludaron en Área Central a los niños y niñas de Compostela

En diciembre de 1994, apenas un mes después del estreno de su película, algunos de los personajes de El rey león de Disney se pasaron de visita por Santiago para saludar a decenas de niños que, con sus familias, acudieron al centro comercial Área Central desbordantes de ilusión. No fueron los únicos: otras caras originarias de producciones de Hollywood, y de sobra conocidas entre el público infantil, también se dejaron caer por allí esas semanas, como fue el caso de las Tortugas Ninja en enero del nuevo año entrante. Sin embargo, difícilmente cosecharon la misma expectación que los protagonistas del entonces más reciente filme del gigante de la animación. No es para menos: El rey león recibió, tras su estreno, el reconocimiento inmediato de las audiencias de todo el mundo y fue merecedora del Globo de Oro a la Mejor película comedia o musical. Además, destaca Alejandro, también obtuvo el Oscar a Mejor canción por Can You Feel the Love Tonight, de Elton John y Tim Rice; y a Mejor banda sonora, de la cual estuvo a cargo Hans Zimmer.