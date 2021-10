... Cuando los Tam Tam Go irrumpieron en la escena musical con su famoso ‘Manuel Raquel’

Los Tam Tam Go fueron uno de esos grupos que empezaron a marcar un cambio de estilo entre finales de los años 80 y principios de los 90. En pleno dominio de la música de la movida madrileña y viguesa, de repente esta banda que empezó haciendo canciones en inglés que nos descolocaron un poco a todos, como por ejemplo su famoso I come for you, que fue su primer gran éxito. En cuanto empezó a sonar el primer álbum donde algunas de aquellas canciones se tradujeron al castellano, enseguida se convirtieron en una sensación, según recuerda el exlocutor de Radio Fórmula José Manuel García. La foto que acompaña estas líneas data de febrero del año 1991 y es de una visita que el grupo realizó a Santiago. Eran tan conocidos en aquel momento que era inevitable que sus seguidoras los parasen por la calle para pedirles autógrafos, que hoy en día se hubieran transformado en selfies. Hace más de diez años que se bajaron de los escenarios, pero en 2019 publicaron un nuevo álbum titulado Volando sobre un tacón, en un intento de relanzar su carrera musical.