...Cuando Mario Vargas Llosa cenó con los alumnos del IES Rosalía de Castro en 1995

La imagen que hoy ocupa esta sección fue tomada en el año 1995 en una de las visitas que el conocido escritor Mario Vargas Llosa hizo a Santiago. En este caso, el viaje se debía a un homenaje que el IES Rosalía de Castro le dedicó con motivo del Premio San Clemente, un galardón literario en el que los propios alumnos del centro ejercían como jurado, y que ese año fue para Suso de Toro y Tariq Ali, “inda que este último non puido desprazarse a Santiago nesa data e recibiría o galardón meses máis tarde”, según recuerda el entonces director del centro educativo, Ubaldo Rueda. En este sentido, en la celebración cenaron junto al conocido escritor “José Galiña y Francisco Osuna, executivos da empresa Acciona, que foi a primeira patrocinadora do premio”. Con él estaban también varios alumnos pertenecientes al jurado del galardón, y el propio Ubaldo Rueda, que ejerció como anfitrión en todo momento. No faltaron tampoco la buena comida y el buen ambiente durante toda la velada.