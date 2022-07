...Cuando más de seiscientas personas acudían un día antes a Chaián para coger sitio en la Festa do Escalo

Hace más de 48 años que se lleva celebrando la Festa do Escalo, en la que un ambiente muy festivo inundaba el área recreativa de Chaián, con familiares y niños realizando las variopintas actividades tan características de la celebración. Al menos, así lo rememora Ramón Fandiño, que recuerda que en su momento “más de 600 personas acudían a la fiesta”. Sobre todo, “había muchos niños”. Esto es lo que más recuerda Fandiño, quien lamenta que a día de hoy “ya no es lo mismo”.

En aquellos tiempos, lo normal era “llevar a los niños al río un día antes para practicar y enseñarles a pescar”, así como también les enseñaban a plantar abedules en la orilla del río.

No cabe duda de que la fiesta reunía a mucha gente. Sin embargo, uno de los momentos clave era el concurso de pesca en el que en sus buenos tiempos “se cogía hasta cerca de 200 kg de escalos”, afirma. No obstante, si hay algo que no se debería perder en esta celebración es la ilusión de los niños que, según parece, ha ido a menos con el paso del tiempo y, en palabras de Fandiño, “es lo que más echo de menos”.