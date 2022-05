... Cuando medio centenar de vecinos de Aríns salió a la caza de dos ladrones de viviendas

Al anochecer de un veinte de diciembre de 1994 dos asaltantes ocuparon la casa de Lola de capitán, pero no se esperaban que casi medio centenar de vecinos fueran tras ellos. José Cebey Aldrey, vecino de la parroquia, compartió con EL CORREO GALLEGO lo que recuerda de aquella jornada. “Dous ladróns entraron na casa de Lola, primeiro foron os fillos os que foron tras eles e logo mais veciños congregáronse na zona”, relata.

Los ladrones intentaron escapar de los parroquianos, pero no lo lograron. Al ver la cantidad de gente que corría tras ellos, no solo no se atrevieron a oponer resistencia, ni siquiera tuvieron la valentía de salir de su escondite ante la amenaza de más de cuarenta personas. “O escapar botáronse nuns toxos e dixeron que ata que chegara a policía non ían saír de alí”. Rememora Cebey.

Cuando llegaron las fuerzas de seguridad se llevaron a los delincuentes, pero los habitantes de Aríns reclamaban que les devolviesen las pertenencias robadas. Sin embargo, los agentes, por motivos legales, no lo hicieron.